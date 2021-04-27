Новини 27 квітня: річний тариф на газ, новий аеропорт на Закарпатті

Про річний тариф на газ. "Нафтогаз Трейдинг" надіслала 30 збутовим підприємствам по всій країні пропозиції щодо річного контракту на постачання газу із фіксованою ціною.

Уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт.

Про новий аеропорт. На території Мукачівської громади побудують новий аеропорт "Мукачево-3", орієнтовний термін будівництва становить близько 3 років.

Про збитки "Нафтогазу". Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень. У 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Про продаж валюти. У квітні 2021 року фізичні особи продали на 422 млн доларів більше, ніж купили, що є найвищим показником за останні 4 роки.

Про хакерів. Кіберфахівці СБУ не дали спецслужбам РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України.

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