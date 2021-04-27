Фіксована ціна: "Нафтогаз" пропонує 30 газзбутам купувати у нього газ для перепродажу населенню

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" надіслало 30 збутовим підприємствам по всій країні пропозиції щодо річного контракту на постачання газу із фіксованою ціною.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Контрагенти мають час до 28 квітня включно обговорити умови договору та надати перші заявки на обсяги на травень 2021 року. Основні положення контракту містять єдині стандартні умови для всіх постачальників газу побутовим споживачам із фіксованою річною ціною.

Договір передбачає чітко визначений мінімальний та максимальний обсяг газу на рік. Газопостачальна компанія має закупити щонайменше 50% від максимального річного замовлення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щомісячні обсяги постачання встановлюються на основі історичних даних щодо споживання газу.

Збутові компанії мають до 25 числа подати заявку на закупку газу наступного місяця, за виключенням травня 2021 року. Вони можуть відмовитися від місячної закупівлі або замовити від 75% до 100% місячного планового обсягу.

"Фінансові умови передбачають ринкову ціну газу, що встановлюється за формулою. Покупець може оплатити газ за передплатою.

У разі постоплати, що відбувається протягом 45 діб після місяця постачання, газзбут має надати банківську гарантію для періоду закупівлі із жовтня по березень. З квітня по вересень достатньо гарантії материнської компанії. Ціна газу залежить від термінів звернення щодо підписання контракту", - додали у компанії.

"Ресурсний портфель групи Нафтогаз формується із трьох джерел: видобуток, імпорт та підземні сховища. Ми прагнемо не використовувати перехресне субсидіювання, а продавати весь газ за ринковими цінами. Ми робимо це як на біржі, так і за прямими договорами.

При цьому застосовуємо недискримінаційний, єдиний підхід до всіх клієнтів: чи то "ЙЕ Енергія", чи то Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", чи то газозбутові компанії. Нафтогаз сприяє розвитку ринку газу і прагне підтримувати постачальників, що продаватимуть газ домогосподарствам за фіксованими річними цінами. Із запровадженням річної ціни для побутових споживачів важливо, щоб збути визначилися, як вони керуватимуть власним газовим портфелем. Від цього залежить їхня конкурентоспроможність", - заявив головний виконавчий директор - виконавчий директор з трансформації групи Нафтогаз Отто Ватерландер.

Нагадаємо:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ. Він становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ.

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Ціни на газ встановлені на рік: скільки українці платитимуть у травні

Економічна правда