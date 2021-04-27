Українці у квітні продали найбільше за 4 роки валюти

У квітні 2021 року фізичні особи продали на 422 млн доларів більше, ніж купили, що є найвищим показником за останні 4 роки.

Про це у Facebook розповів голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Він пояснив, що на тлі деескалації на східному кордоні України "тиск на обмінний курс гривні на міжбанківському ринку послабився, що обумовило його укріплення на 0,5% до долару США".

Водночас, попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжував переважати її пропозицію як на спотовому, так і на форвардному сегментах ринку. Збалансування ринку відбувається завдяки продажу валюти банками з власної валютної позиції.

Валютну пропозицію підтримувала чиста купівля банками іноземної валюти у фізичних осіб, її обсяг у квітні становив на 422 млн доларів понад обсягу купівлі. За словами очільника Ради НБУ, це найвищий показник за 4 роки.

Також він додав, що НБУ третій тиждень поспіль не приймав участі в операціях на валютному ринку через відсутність надмірного тиску на обмінний курс гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк у період із 19 по 23 квітня не купував та не продавав валюти на міжбанку.

Економічна правда



