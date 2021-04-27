Новий аеропорт для Закарпаття побудують в Мукачеві

На території Мукачівської громади побудують новий аеропорт "Мукачево-3", орієнтовний термін будівництва складає близько 3 років.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Зазначається, що 27 квітня голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров, представники Держагентства інфраструктурних проєктів та Мукачівської територіальної громади підписали чотиристоронній Меморандум про співпрацю щодо проектування та будівництва нового аеропорту в Закарпатській області.

Місце для нового аеропорту на Закарпатті нарешті визначено. Умовна назва летовища «Мукачево-3». Усі питання з місцевою... Опубліковано Kyrylo Khomiakov Вівторок, 27 квітня 2021 р.

"Напередодні керівництво області провело робочу зустріч в облдержадміністрації з головою Державного агентства інфраструктурних проектів Кирилом Хом'яковим та т.в.о. директора Державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проєктів" Олегом Тарасюком, де було обговорено питання майбутнього державного інвестиційного проєкту у Закарпатській області.

Тоді ж підписали Меморандум про співпрацю між чотирма сторонами-учасниками цієї зустрічі та погодили текст Меморандуму, до якого долучається Мукачівська територіальна громада", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд підтримав включення проєкту будівництва нового міжнародного аеропорту на Закарпатті до державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

У 2021 році з державного бюджету вже виділили 30 мільйонів гривень на виготовлення проектної документації.

"Очікується також субвенція із держбюджету на 4 млрд грн. Саме така сума за попередніми підрахунками потрібна на будівництво злітно-посадкової смуги (3 млрд. грн.) та інфраструктури (1 млрд грн.).

Конфігурація перспективного летовища у Закарпатті буде подібною до летовища у Хорватії. Враховуючи географічне розташування, майбутній аеропорт буде мати оптимальну локацію, яка дозволить безперешкодно забезпечувати Закарпаття повітряно-транспортними послугами. Орієнтовний термін будівництва складає близько 3 років", - додали в ОДА.

"27 квітня 2021 року в Мукачівській ТГ було підписано Меморандум про співпрацю щодо проєктування та будівництва нового аеропорту в Закарпатській області.

Згідно з документом сторони, засвідчили, що у взаємовідносинах між собою вони діють на засадах паритетності та рівноправності, а підписання даного Меморандуму направлено на консолідацію зусиль сторін щодо проектування та будівництва нового аеропорту у Закарпатському регіоні", - заявили у відомстві.

Найближчим часом очікується старт розробки проектної документації, виділення земельної ділянки під будівництво об’єкту та інших процесів, передбачених проєктом.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що для будівництва нового аеропорту в Закарпатській області розглядають 4 потенційні локації - Мукачево, Хуст, а також села Середнє і Ратівці.

У листопаді 2020 року у Мукачевому та селі Середнє (Закарпатська область) почали перший етап проєктування нового аеропорту на Закарпатті, далі визначать найоптимальніше місце для розташування злітно-посадкової смуги.

У Закарпатській області планують за 2-3 роки збудувати новий аеропорт.

24 вересня під час візиту Зеленського до Словаччини українська та словацька сторони підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Тож для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна угода двох країн про умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.

Економічна правда