Новини 2 квітня: санкції проти контрабандистів, "труба Медведчука", нацфонд інвестицій
Про санкції проти контрабандистів. На засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели персональні санкції проти топ десятки української контрабанди.
У Раді нацбезпеки й оборони України оприлюднили перелік з топ-10 українських контрабандистів, проти яких ввели санкції 2 квітня.
Про "трубу Медведчука". Президент Володимир Зеленський заявив про повернення у держвласність рішенням РНБО частини нафтопроводу "Самара-Західний напрямок", протягом 2017-2019 років було знищено 400 км нафтопроводу.
Про нацфонд інвестицій. Кабмін на засіданні 31 березня затвердив статут "Національного фонду інвестицій України" ("Націнвестфонду") – готуватиме та реалізовуватиме інвестиційні проєкти.
Про штраф для облгазу Фірташа. Антимонопольний комітет оштрафував "Львівгаз" на 75,634 мільйона гривень за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з розподілу природного газу.
Про виробників "зеленої" енергії і меморандум. Виробники енергії з відновлюваних джерел енергії заявили, що за підсумками першого кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Меморандумом менш як на половину, а виплати надходять не усім виробникам через судові процеси.
Про "Північний потік-2". Росія через відмову іноземних компаній від залучення передового технологічного флоту змушена проводити добудову "Північного потоку 2" власними можливостями - суднами які перебувають у передаварійному стані та є технологічно застарілими. Це може призвести до техногенної катастрофи.
Ексклюзив ЕП:
Революція на ринку житлової нерухомості: як новий закон може покінчити з "будівельними пірамідами"
Як уже незабаром може змінитися процес будівництва та як депутати планують захистити інвесторів від "аркад" та "укрбудів".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua