Новини 2 квітня: санкції проти контрабандистів, "труба Медведчука", нацфонд інвестицій

Про санкції проти контрабандистів. На засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели персональні санкції проти топ десятки української контрабанди.

У Раді нацбезпеки й оборони України оприлюднили перелік з топ-10 українських контрабандистів, проти яких ввели санкції 2 квітня.

Про "трубу Медведчука". Президент Володимир Зеленський заявив про повернення у держвласність рішенням РНБО частини нафтопроводу "Самара-Західний напрямок", протягом 2017-2019 років було знищено 400 км нафтопроводу.

Про нацфонд інвестицій. Кабмін на засіданні 31 березня затвердив статут "Національного фонду інвестицій України" ("Націнвестфонду") – готуватиме та реалізовуватиме інвестиційні проєкти.

Про штраф для облгазу Фірташа. Антимонопольний комітет оштрафував "Львівгаз" на 75,634 мільйона гривень за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з розподілу природного газу.

Про виробників "зеленої" енергії і меморандум. Виробники енергії з відновлюваних джерел енергії заявили, що за підсумками першого кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Меморандумом менш як на половину, а виплати надходять не усім виробникам через судові процеси.

Про "Північний потік-2". Росія через відмову іноземних компаній від залучення передового технологічного флоту змушена проводити добудову "Північного потоку 2" власними можливостями - суднами які перебувають у передаварійному стані та є технологічно застарілими. Це може призвести до техногенної катастрофи.

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Революція на ринку житлової нерухомості: як новий закон може покінчити з "будівельними пірамідами"

Як уже незабаром може змінитися процес будівництва та як депутати планують захистити інвесторів від "аркад" та "укрбудів".