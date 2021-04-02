Виробники "зеленої" енергетики заявили про невиконання урядом меморандуму

Виробники енергії з відновлюваних джерел енергії заявили, що за підсумками першого кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Меморандумом менш як на половину, а виплати надходять не усім виробникам через судові процеси.

Про це повідомляє Українська асоціація відновлюваної енергії.

За умовами Меморандуму між урядом та виробниками енергії з ВДЕ, останні мали отримати оплату 40% заборгованості або 8,96 млрд грн у 4 кварталі 2020 року. Решта 60% заборгованості має бути сплачена рівними частинами цьогоріч по 15% або 3,36 млрд грн щоквартально. Таким чином, станом на 31 березня виробники ВДЕ мали отримати 12,32 млрд грн або 55% заборгованості.

Для виплати цієї заборгованості Укренерго отримало кредити під держгарантії. Проте, як кажуть в асоціації, Нацкомісія з тарифів видала "настанову", за якою кредитні кошти поділять навпіл між виробниками ВДЕ та "Енергоатомом".

4 лютого цьогоріч "Гарантований покупець" розпочало погашення заборгованості за електроенергію 2020 року. Виробники ВДЕ, як і ДП "НАЕК "Енергоатом", у 1 кварталі 2021 р. отримали 4,63 млрд грн.

"Таким чином, фактичний рівень погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ складає 37,6% від обіцяного", – заявили в асоціації. Водночас, вони заявили, що не всі виробники зеленої енергетики отримали виплати: борги тих, хто звернувся до суду щодо стягнення заборгованості, "Гарпок" не визнає.

"Станом на 1 квітня 2021 р. рівень розрахунків за жодний із місяців поточного року не сягнув 100%", – кажуть виробники. Та, за їхніми словами, цього відбутися і не могло, адже тариф на послуги з передачу електроенергії не враховує повністю витрати на послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

В асоціації стверджують, що така ситуація склалася через норму Закону 810-ІХ, якою встановлено, що не менш як 20% коштів для розрахунків із ВДЕ мають бути передбачені у держбюджеті. Проте у держбюджеті-2021 їх не передбачили, а регулятор "зменшив витрати Укренерго на відповідну прогнозну суму (11,35 млрд грн), в черговий раз встановивши тариф на послугу з передачі електроенергії на економічно необґрунтованому рівні".

Нагадуємо:

Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що "виконання меморандуму з виробниками "зеленої" енергії здійснюється. Є затримка по погашенню боргів, які мали бути погашені в кінці 4 кварталу - на початку цього року. Але погашення відбувається".

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що швидким варіантом вирішення питання боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії може стати випуск "зелених" облігацій на суму до 24 млрд грн, але паралельно шукаються варіант рішень, щоб уникнути накопичення такого боргу в майбутньому.

Державний "Гарантований покупець" 4 лютого виплатив 900 мільйонів гривень, отриманих від "Укренерго", виробникам "зеленої" енергетики.

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

В червні 2020 року Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

Економічна правда