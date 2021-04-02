"Львівгаз" Фірташа оштрафували на 75 мільйонів

Антимонопольний комітет оштрафував "Львівгаз" на 75,634 мільйона гривень за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з розподілу природного газу.

Про це повідомила прес-служба АМКУ.

Інші обставини справи не розкриваються.

АМКУ в грудні 2020 року оштрафував 18 операторів газорозподільних мереж (облгазів), що входять до групи РГК Дмитра Фірташа, на суму понад 380 млн грн за порушення закону про економічну конкуренцію при закупівлі побутових лічильників газу.

Тоді комітет зазначав, що рішення по "Львівгазу", який також є фігурантом цієї справи, буде ухвалено окремо.

"Львівгаз", за оперативними даними, збільшив в 2020 році чистий збиток на 30,7% в порівнянні з 2019 роком – до 999,148 млн грн.

Економічна правда