В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції

У Раді нацбезпеки й оборони України оприлюднили перелік з топ-10 українських контрабандистів, проти яких ввели санкції 2 квітня.
Джерело: співрозмовник УП в РНБО
Деталі: Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.
Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.
Перелік контрабандистів:
- Іван Бокало (зареєстрований – Львів)
- Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)
- Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)
- Олександр Єрімічук (Чернівці)
- Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)
- Вадим Альперін (Одеса)
- Олександр Чудаков (Одеса)
- Віктор Шерман (Одеса)
- Олександр Кравченко (Одеса)
- Володимир Дідух (Львів)
Що було раніше: 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.