Уряд створив Національний фонд інвестицій: з чим працюватиме

Кабмін на засіданні 31 березня затвердив статут "Національного фонду інвестицій України" ("Націнвестфонду") – готуватиме та реалізовуватиме інвестиційні проєкти.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, постанова Кабміну від 31 березня.

Метою діяльності "Націнвестфонду" зазначають "створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможности України".

Згідно статуту, підприємство залучатиме кошти для реалізації інвестпроєктів, фінансуватиме, готуватиме та реалізовуватиме їх. Також фонд управлятиме об’єктами власності відповідно до закону, створюватиме інвестиційні фонди та братиме у них участь.

Крім того у сфері діяльності фонду – участь у спільній діяльності та у соціально значущих проєктах.

Згідно урядової постанови, Мінекономіки упродовж місяця повинно розробити проект закону про Націнвестфонд. Зокрема, ним передбачать механізми створення спільних інвестпроектів із суверенними фондами Об’єднаних Арабських Еміратів, держави Катар та інших.

Крім того, Мінекономіки зобов’язане підготувати зміни до держбюджету щодо фінансування новоствореного фонду. Через місяць після затвердження цих змін уряд планує перетворити фонд з держпідприємства на акціонерне товариств.

Економічна правда