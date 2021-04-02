РФ будує "Північний потік-2" застарілими суднами, це може призвести до техногенної катастрофи – розвідка

Росія через відмову іноземних компаній від залучення передового технологічного флоту змушена проводити добудову "Північного потоку 2" власними можливостями - суднами які перебувають у передаварійному стані та є технологічно застарілими.

Про це повідомляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

Зокрема, це судна: "Venie", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев", "Умка", "Vengery", "Финвал", "Errie", "Катунь".

"Так, судно "Катунь" з 16 березня перебуває на ремонті у доку порту Мункебо (Данія). Має зовнішні пошкодження не лише корпусу, але й елементів управління.

Зі свого боку ТТХ судна "Умка" вже не відповідають максимальним швидкостям і навантаженням, за яких Росія докладає зусиль для завершення будівництва", - йдеться у повідомленні.

"За оцінками експертного середовища, використання технологічно застарілих суден та обладнання в майбутньому збільшує імовірність виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу за будь-яких пікових навантажень", - додали у розвідці.

Нагадаємо:

Координатор трансатлантичної співпраці в уряді Німеччини Петер Беєр в середу закликав до мораторію на будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

У грудні канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що її підтримка "Північного потоку-2" "повністю незмінна".

У січні вона додала, що не схвалює санкції, введені колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом внутрішньополітичний тиск на президента США Джо Байдена з метою зупинити будівництво трубопроводу в останні тижні посилився.

Сенатор-республіканець Тед Круз продовжує блокувати затвердження ключових кандидатів від Держдепартаменту до тих пір, поки адміністрація Байдена не введе обов'язкові санкції щодо підтримуваного Росією трубопроводу, схвалені Конгресом в цьому році.

Держсекретар США Ентоні Блінкен минулого тижня назвав "Північний потік-2" "поганим для Європи, поганим для Сполучених Штатів", але Байден прагне виправити зіпсовані трансатлантичні відносини.

Економічна правда