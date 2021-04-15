У Зеленського обіцяють масштабувати програму іпотеки під 7%

Прийняття законопроєкту № 5208 дозволить невдовзі видати близько 8 тис іпотечних кредитів на житло та передати 12 тис квартир у фінансовий лізинг.

Про це повідомляє прес-служба ПрАТ "Укрфінжитло".

Верховна Рада 13 квітня прийняла у першому читанні зміни до держбюджету-2021 щодо виділення 20 мільярдів гривень на іпотеку під 7% та роздачу житла у фінансовий лізинг.

"Законопроєкт № 5308 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом" прийнятий у першому читанні. Він має на меті створення необхідних умов для належної реалізації програми доступного житла.

Це другий етап впровадження президентської ініціативи для забезпечення громадян України доступним житлом. Незабаром ми суттєво масштабуємо наявну програму іпотеки під 7%, забезпечивши розвиток ринку іпотечного кредитування", - заявив заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"Також у рамках програми буде використано новий фінансово-кредитний механізм лізингу житла. Придбати житло у лізинг під 5% річних зможуть сотні сімей медиків, військовослужбовців, педагогів, поліцейських та рятувальників", - додав він.

Реалізовувати президентську програму буде створене у 2020 році ПрАТ "Укрфінжитло".

Акціонерне товариство надаватиме довгострокову доступну іпотеку на умовах фіксованої ставки 7%, терміном до 30 років із першим внеском 20%. А також житло у фінансовий лізинг на умовах нульового першого внеску та під 5% річних.

"Як тільки відповідні нормативні акти наберуть чинності, ПрАТ "Укрфінжитло" стане єдиною потужною державною інституцією, що здійснюватиме державні програми із забезпечення житлом. Важливо, що в модель функціонування "Укрфінжитло" закладено потенціал до природного росту як самої АТ, так і житлової галузі загалом", - зазначив гендиректор "Укрфінжитло" Василь Шкураков.

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Нагадаємо:

За перший місяць дії програми "Доступна іпотека 7%" банки підписали 59 договорів на 43 млн грн - загалом за цей період банки отримали 212 заявок.

Повідомлялось, що від старту програми "Доступної іпотеки 7%" видали вже 12 позик на суму 9,4 мільйонів гривень, ще 57 заявок розглядаються банками.

Станом на 22 березня 2021 року уповноважені банки з виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 20 кредитних договорів на загальну суму 14,72 млн грн.

Раніше повідомлялося, що банки, що беруть участь у державній іпотечній програмі з компенсації ставки до 7% річних, висувають різні вимоги до позичальників та житла.

Також банки попереджають позичальників про необхідність сплатити додаткові платежі при оформленні угоди з купівлі нерухомості в рамках державної іпотечної програми.

Перші позичальники підписали договори на отримання іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%".

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 банків підписали договори щодо участі у програмі "Доступна іпотека 7%".

Економічна правда