"Доступна іпотека 7%": за перший місяць банки видали 59 кредитів

За перший місяць дії програми "Доступна іпотека 7%" банки підписали 59 договорів на 43 млн грн - загалом за цей період банки отримали 212 заявок.

Про це свідчать дані Фонду розвитку підприємництва станом на 2 квітня.

Зазначається, що банки узгодили 28% заявок, 6% (12 заявок) - відхилили, щодо решти - триває процес опрацювання.

При цьому, заявки отримували 7 банків - Приватбанк, Ощадбанк, Банк Альянс, Укргазбанк, Банк Глобус, ОТП Банк, Кредобанк.

За місяць Банк Глобус задовольнив найбільше заявок - 22 кредита на 17,2 млн грн, далі йдуть Приватбанк (17 кредитів на 10,2 млн грн), Укргазбанк (7 заявок на 6,8 млн грн) та Кредобанк (9 заявок на 6,5 млн грн).

Загалом банки отримали заявок на 199 млн грн.

При цьому, найбільше заявок надходить на вторинний ринок нерухомості - 76,2%, на первинний - 23,8%.

Банки задовольняють заявки переважно на вторинному ринку нерухомості - 61%, водночас первинний ринок отримує 38,9% задоволених заявок.

Найбільше по областях отримують кредитів у Київській області і Києві - 15 кредитів на 12 млн і 11 кредитів на 11 млн відповідно.

Замикає топ-3 Харківська область - 8 кредитів на 4,3 млн грн.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що від старту програми "Доступної іпотеки 7%" видали вже 12 позик на суму 9,4 мільйонів гривень, ще 57 заявок розглядаються банками.

Станом на 22 березня 2021 року уповноважені банки з виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 20 кредитних договорів на загальну суму 14,72 млн грн.

Раніше повідомлялося, що банки, що беруть участь у державній іпотечній програмі з компенсації ставки до 7% річних, висувають різні вимоги до позичальників та житла.

Також банки попереджають позичальників про необхідність сплатити додаткові платежі при оформленні угоди з купівлі нерухомості в рамках державної іпотечної програми.

Перші позичальники підписали договори на отримання іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%".

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 банків підписали договори щодо участі у програмі "Доступна іпотека 7%".

Економічна правда