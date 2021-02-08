Новини 8 лютого: нові рекорди Bitcoin, закритий конкурс на очільника Приватбанку
Про Bitcoin: Компанія Tesla інвестувала 1,5 млрд доларів у біткоїни і планує "у найближчому майбутньому" почати приймати біткоїни як плату за свої продукти - на тлі цих новин вартість біткоїна перевищила 43 тис доларів.
Про криптовалюту: У Пекіні (Бейджині) під час Китайського нового року 50 тисяч громадян отримають близько 30 доларів кожен у криптовалюті для тесту системи Центрального банку.
Про ООН: Україна вперше офіційно приєдналася до засідання 47 сесії Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
Про екологію: Ілон Маск та організація Xprize проведуть конкурс на технології, що дозволяють видаляти вуглець із повітря, засновник Tesla вкладе у конкурс 100 мільйонів доларів.
Про Приватбанк: Наглядова рада Приватбанку найняла рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління, при цьому у банку вирішили провести конкурс у закритому режимі.
Про нафту: Ціни на нафту продовжують підніматися 8 лютого, залишаючись на максимумах за понад рік. Станом на 18;30 за Києвом нафта Brent встановилася на рівні 60,23 долара за барель - це найвища ціна з січня минулого року.
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