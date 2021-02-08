Глава МЗС: Ми не можемо дозволити будь-яких кроків, які зруйнують "Мотор Січ"

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не може дозволити будь-яких кроків, які зруйнують підприємство "Мотор Січ", за його словами, держава розглядатиме всі рішення, які дозволять зберегти "Мотор Січ" як ефективне українське підприємство.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"В українського уряду (і це принципова позиція президента) є один ключовий інтерес - "Мотор Січ" має залишатися ефективним прибутковим і динамічним підприємством. Ми не можемо дозволити будь-яких кроків, які зруйнують "Мотор Січ". Тому що це ж не просто завод. Це місто в місті по суті. У нього величезне соціальне навантаження", - зазначив Кулеба.

Він додав, що Україна розглядатиме всі рішення, які дозволять зберегти "Мотор Січ" як ефективне українське підприємство.

Також міністр прокоментував отримання МЗС ноти від Пекіну щодо ситуації навколо "Мотор Січі".

"У ній була висловлена позиція уряду Китаю щодо останніх подій довкола "Мотор Січі". Розкривати зміст цієї ноти я не буду, тому що це особливість дипломатичного листування.

Але я можу сказати дві речі. Перше. Китай є для нас дуже важливим партнером. І ми будемо робити все для того, щоб вибудовувати ефективні і взаємовигідні відносини", - заявив Кулеба.

Він підкреслив, що китайська компанія та її власники, які претендують на "Мотор Січ", - це приватні компанії.

"Це не державні компанії китайські. Тому давайте розмежуємо міждержавні відносини Україна-Китай і відносини з конкретним китайським бізнесом, який намагається інвестувати в "Мотор Січ". От коли ми це розмежуємо на два треки, тоді картинка стає більш чіткою", - сказав Кулеба.

Нагадуємо:

31 січня, у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

За повідомленням СБУ, проводяться слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів АТ "Мотор Січ".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зафіксувала порушення законодавства з боку деяких акціонерів "Мотор Січ" через організацію зборів на акціонерному товаристві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація, яка відбувається навколо "Мотор Січі", не має жодного стосунку до інвестиційного клімату в Україні загалом.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Група компаній DCH Олександра Ярославського оголосила про проведення конкурсного відбору на керівні посади "Мотор Січ".

Уряд дозволив Мін'юсту використати переговорну процедуру закупівлі юрпослуг для захисту інтересів держави у міжнародному арбітражі на суму в 3,5 млрд доларів, який ініціювали китайські інвестори "Мотор Січ".

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

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