Справа "Мотор Січі": У Мін'юсті розповіли про підготовку до арбітражу

У Мін'юсті пояснили, що арбітражний спір, ініційований "Мотор Січ", розглядатиметься арбітражним трибуналом ad hoc (створеним для конкретного випадоку) відповідно до арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ.

Про це розповів заступник міністра юстиції - Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина у відповідь на запит "Радіо Свобода".

"Наразі сторони справи узгоджують процедурні питання та формують склад арбітражного трибуналу, після чого арбітражним трибуналом буде видано процесуальний наказ, яким визначатиметься графік розгляду справи", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що Мін'юст ще не уклав договору про закупівлю юридичних послуг, але готується провести відповідні закупівлі.

"Наразі відомство отримало лише заяву про арбітраж, в якій викладено короткий зміст позовних вимог.

Повна позовна заява (Statement of Claim) буде подана пізніше, після завершення процедури формування арбітражного трибуналу та видання першого процесуального наказу, яким буде визначено строки та порядок ведення арбітражного розгляду", - пише видання з посиланням на відповідь Ліщини.

Він додав, що формування правової позиції по кожній арбітражній справі відбувається у співпраці міністерства та інших зацікавлених органів з юридичним радником у справі.

Нагадуємо:

31 січня, у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

За повідомленням СБУ, проводяться слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів АТ "Мотор Січ".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зафіксувала порушення законодавства з боку деяких акціонерів "Мотор Січ" через організацію зборів на акціонерному товаристві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація, яка відбувається навколо "Мотор Січі", не має жодного стосунку до інвестиційного клімату в Україні загалом.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Група компаній DCH Олександра Ярославського оголосила про проведення конкурсного відбору на керівні посади "Мотор Січ".

Уряд дозволив Мін'юсту використати переговорну процедуру закупівлі юрпослуг для захисту інтересів держави у міжнародному арбітражі на суму в 3,5 млрд доларів, який ініціювали китайські інвестори "Мотор Січ".

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

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