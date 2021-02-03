Марченко про реакцію МВФ на фіксовані ціни на газ в Україні: Розлючені не були

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у МВФ не були розлючені через фіксацію ціни на газ в Україні - за його словами, представники Фонду виявили стурбованість, але "зараз це питання обговорюється".

Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу.

На питання, чи обговорювали з МВФ питання енергетики, щодо фіксації ціни на газ, міністр відповів:

"Ми це питання обговорювали, зокрема з прем'єр-міністром. Мовиться про формування певних умов, які нівелюють будь-яке регулювання ринку. Зараз обговорюється з МВФ формат, як не допустити цього в майбутньому і з іншого блоку захистити громадян, які можуть через монопольні змови втрачати свої доходи".

"Розлючені (у МВФ - ред.) не були. Ми дійсно виконали зобов'язання влітку, ввели ринок природного газу. Але в процесі запровадження виявилась його недосконалість.

Є певна монополія, змова учасників ринку, яка не дозволяє вибирати споживачам найкращу з умов. Це проблемний ринок, який потребує певних регуляції. Представники МВФ нормально сприйняли цю ситуацію. Так, вони виявили стурбованість, але зараз це питання обговорюється", - запевнив він.

На уточнююче питання, чи вплине це на транш МВФ, Марченко відповів, що це "вплине на те, що це буде однією з умов при отриманні наступного траншу".

"Перед отриманням траншу ми маємо виконати ряд умов. Однією з них буде врегулювання питань на ринку природного газу", - пояснив він.

На питання, чи може це означати, що Україна може отримати ці кошти не раніше квітня, поки не закінчиться опалювальний сезон, міністр відповів:

"Питання, коли ми отримаємо кошти на цьому етапі не стоїть критично, тому що кошти ми мали отримати в серпні, потім в грудні, досі йде дискусія. У 2020 році було створено багато проблем в стосунках з МВФ, зокрема мовиться рішення КСУ.

Зараз ми поступово розв'язуємо ці питання. В нас є досі довірливі партнерські відносини, в нас принципово мати діалог і рухатись в напрямку отримання траншів, і перегляду програми".

"Вони (представники МВФ - ред.) вважають за необхідне, щоб ми відновили справедливі правила роботи для НАЗК, НАБУ і Вищої ради правосуддя. Це одні з ключових умов, які зараз обговорюється", - відповів Марченко на питання щодо конституційної кризи.

За його словами, структурних маяків у програмі співпраці з МВФ "приблизно менше ніж 20".

"Станом на вересень 2020 року ми виконали всі структурні маяки, які передбачались при першому перегляді. В листопаді нам треба було змінити закон про банківську діяльність, він зараз в Раді очікує на рішення, про Вищу раду правосуддя, ліквідацію податкової міліції та створення податкової митниці. Тобто ми рухаємось, нема таких питань, які не можна проаналізувати", - додав він.

"Для нас принципово хоча б вийти на умови першого траншу. Я не буду вам казати дати, бо тоді за свої слова доведеться відповідати. Якщо ця обіцянка не справдиться, або щось ми зробимо не так, як це потрібно… Побачимо, нам чим швидше – тим краще. Це сигнал для інших учасників", - підкреслив Марченко.

Нагадаємо:

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