Новини 2 лютого: тютюновий монополіст не заплатить 3,4 мільярда штрафу, новий поворот у справі "Мотор-Січі"

Про справу Тедіс. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу компанії "Тедіс Україна" та визнав недійсним рішення АМКУ у частині, що стосується компанії (штраф у розмірі 3,4 млрд грн).

Про нового керівника Нацкомісії з цінних паперів. Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку очолить радник керівника Офісу Президента Руслан Магомедов.

Про Dragon Capital. Нацкомісія з цінних паперів відкрила справу проти "ДРАГОН КАПІТАЛ" за порушення вимог щодо провадження депозитарної діяльності в частині проведення загальних зборів "Мотор Січ". У Dragon Capital відкинули звинувачення.

Про Gamestop. Акції компанії GameStop, що злетіли внаслідок спільних зусиль користувачів Reddit, впали на 30% у Франкфурті від закриття ринку 1 лютого.

Про транш МВФ. Україна у 2021 році очікує отримати три транші від Міжнародного валютного фонду на загальну суму 2,2 мільярда доларів.

Про "Мотор-Січ". Міністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

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Запрошення до цієї соцмережі продавали на eBay за 1000 доларів. Чому Clubhouse такий популярний

Його вважають додатком для обраних. У чому "фішка" нової соцмережі з двома мільйонами користувачів, яку оцінюють у мільярд доларів.

Зеленський почув голос фондового ринку: Хромаєва замінить радник Єрмака

Хто стане новим очільником Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.