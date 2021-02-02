Запрошення до цієї соцмережі продавали на eBay за 1000 доларів. Чому Clubhouse такий популярний

Його вважають додатком для обраних. У чому "фішка" нової соцмережі з двома мільйонами користувачів, яку уже оцінюють в мільярд доларів.

Минулого місяця популярності серед європейських і українських користувачів почала набирати соціальна мережа Clubhouse.

Її у березні минулого року запустили підприємець Пол Девісон, який два своїх стартапи – Highlight та Shorts – продав фотохостингу Pinterest, та колишній співробітник Google Рохан Сет.

У травні 2020 року, коли доступ до програми мали лише 1500 осіб, переважну більшість яких становили технологічні інвестори та зірки, американських венчурний фонд Andreessen Horowitz інвестував у неї 12 млн доларів.

Вже тоді Clubhouse оцінювався в 100 млн доларів.

У січні 2021 року відбувся другий раунд залучення інвестицій, проте сума угоди невідома. За даними The Information, оцінка компанії вже дорівнює 1 млрд доларів, а активними користувачами додатка є 2 мільйона осіб.

Як це працює

Clubhouse – це голосова соціальна мережа, де користувачі можуть спілкуватися у віртуальних кімнатах-чатах.

Clubhouse is moving quickly today, but in some ways it feels like our journey started a long time ago. We wanted to take a moment to share our story and tell you a bit more about what's next.https://t.co/rsvnHYlS4b — Clubhouse (@joinClubhouse) January 24, 2021

"Коли ви відкриваєте програму, то бачите "кімнати", повні людей, які розмовляють. Усі вони відкриті, щоб ви могли заходити та виходити, досліджуючи різні розмови.

Це місце для зустрічей з друзями та новими людьми по всьому світу – для того, щоб розповідати історії, ставити запитання, дискутувати, вчитися та вести імпровізовані бесіди на тисячі різних тем", – описують додаток у гайді для новачків.

Саме в кімнатах і "відбувається вся магія" Clubhouse. У кожній з них користувач може бути модератором, спікером чи слухачем.

Якщо ви створюєте кімнату – то автоматично стаєте її модератором. І маєте можливість не лише говорити, але й давати комусь слово, вимикати звук будь-якого користувача або навіть видаляти з кімнати.

Для того, щоб говорити в кімнаті спікеру потрібно лише підняти руку, і модератор надасть слово. Слухачі – насолоджуються бесідами.

Кімнати поділяються на публічні, доступні лише підписникам або членам певного клуба. Також є функція бесід з людьми "тет-а-тет".

Кімнати відрізняються за тематикою та сферами інтересів. Щоб вам пропонувалися релевантні теми для прослуховування, треба обрати свої інтереси. Теми включають технології, спорт, навчання, розваги, здоров’я, лайфстайл, мистецтво та інше.

Чому це працює

Тестова група описувала додаток як "комбінування прослуховування подкасту під час прокрутки стрічки Twitter та відвідування zoom-конференції". До того ж подкаст інтерактивний – з пасивного слухача кожен може стати активним спікером.

Інша відмінність додатку в тому, що дивитися в екран не обов’язково. А отже користуватися ним можна під час заняття домашніми справами, поїздок у транспорті, пробіжок чи звичайного лежання на дивані. Саме тому Clubhouse називають "додатком для AirPods", бо вмикати його можна як фонову музику.

ААА

Clubhouse вважають додатком для обраних і недарма.

По-перше, доступ до соцмережі можна отримати лише за запрошенням когось з діючих користувачів. Або ж подати заявку, скачавши додаток в App Store, до списку очікування, і чекати коли її підтвердять. Станеться це, скоріш за все, після відкриття додатку для всіх охочих.

У звичайних користувачів є по два запрошення, які програма пропонує надіслати "to great potential addition". Надалі запрошення розподіляються на основі внеску в програму – для цього потрібно організовувати бесіди або активно долучатися до вже існуючих.

В США додаток став настільки популярним, що запрошення до почали продавати на eBay. Ціни коливалися від 250 до 1000 доларів. В Німеччині, де Clubhouse став найбільш скачуваним – за тиждень з 18 по 24 січня – додатком для iOS, за запрошення просили до 100 євро. Проте згодом ціна знизилась до 5 євро.

По-друге, треба мати айфон, адже доступна вона лише на iOS.

До того ж додаток створили в період карантинних обмежень, коли люди сидять вдома, але прагнуть до соціалізації. Плюсом стало і те, що не треба вмикати відео – а разом з ним і приводити себе до ладу, налаштовувати світло.

Одна з ключових особливостей, яку при цьому оцінюють неоднозначно, це "те, що було сказане в Clubhouse, залишається в Clubhouse": запис розмов не проводиться і вони не зберігаються. Якщо увімкнути запис екрану – отримуєш попередження, яке загрожує блокуванням акаунту.

Саме тому у користувачів складається враження, що вони мають якомога більше часу знаходитись у додатку, щоб не пропустити щось цікаве та важливе. В середньому користувачі проводять у Clubhouse 11-22 години на тиждень.

Знаменитості періодично підігрівають інтерес до додатку. Так, наприклад, індійський твіттер вибухнув у пошуку запрошень до Clubhouse, коли популярні інвестори Силіконової долини Навал Равікант та Баладжі Срінівасан оголосили про сесію "Startup Bharat" у Clubhouse.

31 січня про сесію у Clubhouse затвітив сам Ілон Маск.



Нагадаємо, що коли Маск виклав у твітер відео з додатку Reface – його завантаження зросли у понад 100 разів, а коли засновник Tesla та SpaceX змінив свою інформацію у твітері на "#bitcoin", курс криптовалюти зріс на 20%. Тож можна чекати нової хвилі інтересу і до Clubhouse.

Також на платформі проводяться різні заходи, як то ток-шоу знаменитостей, театральні та музичні вистави, вечори ді-джеїв, швидкі побачення та нетворкінги, семінари та соціально-політичні дискусії. Почути в додатку можна Ештона Катчера, Кріса Рока, Дрейка або Кевіна Харта.

Підводне каміння

Звичайно, все не так гладко. Є і проблеми. Ключова – модерування вмісту, яке не є досконалим.

Саме через мову ворожнечі в кімнатах додаток потрапляв у скандали, найгучніший з яких – з журналісткою The New York Times Тейлор Лоренц.

Після того як журналістка залишила одну з кімнат, участники активно почали обговорювати саму Лоренц. Так, після сварки у твіттері з колишнім технічним директором Coinbase Балайджи Шрінівасаном, вона жалілась на переслідування з його боку, в той час як члени кімнати говорили про те, що вона користується тим, що вона жінка і грає роль жертви.

Сама Лоренц у своєму твіттері продовжує збирати історії булінгу в Clubhouse.

Just recently on Clubhouse: A doctor, who is also a Black woman, spoke out against COVID-19 vaccine misinformation. A celeb w/ 1M followers bullied the doctor so badly she left the room and later, there were reports that the doctor had attempted suicide. https://t.co/CTi63wXAY7 — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) January 25, 2021

Інший випадок – темношкіра жінка-лікарка розповідала про дезінформацію стосовно вакцин проти COVID-19, а підписники однієї зі знаменитостей з понад 1 мільйоном фоловерів почали знущатися над нею і змусили покинути кімнату.

Пізніше повідомлялось, що ця лікарка здійснила спробу самогубства.

Засновники у своєму блозі відзначили, що однозначно засуджують прояви расизму стосовно чорношкірих, антисемітизм та усі інші форми расизму, мову ворожнечі та жорстоке поводження в клубі.

Проте чи планують вони посилювати модерацію контенту, наразі поки невідомо.

Також сервіс критикують за те, що він запитує доступ до списку контактів. Запрошення відбувається за номером телефона, що не є безпечним з точки зору захисту даних. Окрім цього програма просить доступ до Instagram та Twitter.

Clubhouse усвідомлює свої недоліки і, можливо, саме тому поки не виходить з beta-версії, хоч розробники і обіцяють, що додаток стане доступним для всіх. Проте поки що невідомо, коли це станеться.

За словами розробників, з відкриттям також планується ввести монетизацію контенту, платні підписки та донати.

Чи не втратить Clubhouse свою популярність разом з елітарністю або із закіченням локдауну – дізнаємось з часом.