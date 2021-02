Запрошення до цієї соцмережі продавали на eBay за 1000 доларів. Чому Clubhouse такий популярний

Минулого місяця популярності серед європейських і українських користувачів почала набирати соціальна мережа Clubhouse.

Її у березні минулого року запустили підприємець Пол Девісон, який два своїх стартапи – Highlight та Shorts – продав фотохостингу Pinterest, та колишній співробітник Google Рохан Сет.

У травні 2020 року, коли доступ до програми мали лише 1500 осіб, переважну більшість яких становили технологічні інвестори та зірки, американських венчурний фонд Andreessen Horowitz інвестував у неї 12 млн доларів.

Вже тоді Clubhouse оцінювався в 100 млн доларів.

У січні 2021 року відбувся другий раунд залучення інвестицій, проте сума угоди невідома. За даними The Information, оцінка компанії вже дорівнює 1 млрд доларів, а активними користувачами додатка є 2 мільйона осіб.

Clubhouse – це голосова соціальна мережа, де користувачі можуть спілкуватися у віртуальних кімнатах-чатах.

Clubhouse is moving quickly today, but in some ways it feels like our journey started a long time ago. We wanted to take a moment to share our story and tell you a bit more about what's next.https://t.co/rsvnHYlS4b