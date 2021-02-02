Регулятор відкрив справу проти Dragon Capital через збори акціонерів "Мотор Січі". У компанії відреагували

Нацкомісія з цінних паперів відкрила справу проти депозитарної установи СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ" за порушення вимог щодо провадження депозитарної діяльності в частині інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів ПАТ "Мотор Січ", у Dragon Capital відкинули звинувачення.

Про відкриття справи Нацкомісія з цінних паперів повідомила на офіційному сайті.

"У відношенні депозитарної установи ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ" Комісією відкрито справу за порушення вимог "Положення про провадження депозитарної діяльності" (від 23.04.2013р. No735). Зокрема, в частині здійснення інформаційного та організаційного забезпечення проведення неправомірних загальних зборів ПАТ "МОТОР СІЧ".

А також за порушення вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку інформування акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів зазначеної компанії", - йдеться у повідомленні.

Водночас у прес-службі Dragon Capital заявили, що депозитарна установа СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ" не порушувала вимог законодавства.

У заяві йдеться, що установа "діяла виключно з метою забезпечення поінформованості своїх депонентів, які є акціонерами вказаного товариства, про процеси, що відбуваються навколо нього".

"Ми надали НКЦПФР пояснення з приводу наших дій та сподіваємося на об’єктивний розгляд справи, в т.ч. з урахуванням ситуації, в якій наразі перебувають учасники ринку, котрі здійснюють депозитарний облік прав на акції ПАТ "МОТОР СІЧ", - додали в Dragon Capital.

Нагадуємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не зафіксувала жодних ознак законної діяльності щодо скликання та наміру проведення загальних зборів акціонерного товариства "Мотор Січ".

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

Купівля китайськими інвесторами контрольного пакету акції АТ "Мотор Січ" викликала занепокоєння в США через нарощування військової потужності Пекіну.

Водночас, в українському уряд виступають за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися у власності держави, хоча і розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ".

Наразі інвестори подали в міжнародний арбітраж з вимогою стягнути з України 3,5 млрд доларів, оскільки прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські бізнесмени разом із DCH Олександра Ярославського оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Читайте також: Китайський приліт: як спір за "Мотор Січ" загнав українську владу в глухий кут

Економічна правда