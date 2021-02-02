Верховний суд скасував рішення АМКУ щодо мільярдного штрафу "Тедіс Україна"

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу компанії "Тедіс Україна" та визнав недійсним рішення АМКУ у частині, що стосується компанії (штраф у розмірі 3,4 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Верховний Суд поставив крапку в судовому спорі між "Тедіс Україна" і Антимонопольним комітетом України, який звинувачував компанію в нібито вчиненні антиконкурентних узгоджених дій і наклав штраф в розмірі 3,4 млрд грн.

Верховний Суд задовільнив касаційну скаргу "Тедіс Україна", скасував рішення першої і апеляційної інстанцій, і ухвалив нове рішення, яким задовольнив позов "Тедіс Україна" про визнання недійсним рішення АМКУ в частині, що стосується ТОВ "Тедіс Україна". Дане рішення остаточне і оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

"Ми раді вітати підсумкове рішення Верховного Суду. З самого початку цього судового процесу ми чітко розуміли, що справедливість буде на нашому боці і змогли це довести перед найвищим судовим органом країни", - заявив генеральний директор компанії Тарас Корніяченко.

За його словами, компанія "протягом всієї десятирічної історії працює виключно у правовому полі".

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Компанії Philip Morris International подали позов про двосторонній інвестиційний арбітраж у зв'язку із несправедливим, на думку компаній, рішенням АМКУ оштрафувати компанію у справі "Тедіс" за узгоджені антиконкурентні дії.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".