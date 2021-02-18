Шмигаль розраховує, що UkraineInvest сприятиме покращенню інвестклімату

Прем'єр Денис Шмигаль обговорив із виконавчим директором Офісу із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) Сергієм Цівкачем залучення інвестицій в українську економіку.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Відтепер UkraineInvest здійснюватиме супровід інвесторів зі значними інвестиціями в Україні.

Розраховуємо, що практичні навички співробітників UkraineInvest сприятимуть покращенню інвестиційного клімату та значно підвищать інвестиційну активність в країні вже цього року", - написав прем'єр.

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Нагадаємо:

Уряд уповноважив Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) на здійснення супроводу осіб, що інвестують в Україну понад 20 мільйонів євро.

Президент Володимир Зеленський 10 лютого підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні", який Рада ухвалила в грудні 2020 року.

17 грудння 2020 року Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським.

1 грудня Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", відправивши його на підготовку на повторне друге читання.

21 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про держпідтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями №3760.

Президент Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.

Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.

Раніше повідомлялось, що в Офісі президента сподівались на ухвалення в цілому президентського законопроєкту № 3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" у жовтні цього року.

Економічна правда