Рада прийняла за основу законопроєкт про "інвестнянь" 

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про держпідтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями №3760.

За відповідне рішення проголосували 244 депутати.

Законопроєкт має закріплювати гарантії інвестора через укладання прямого договору з урядом України на 15 років. Інвестору призначатимуть менеджера, уповноваженого на супровід у процесі підготовки та реалізації проекту.

Окрім цього планується надання додаткових пільг: звільнення від сплати податку на прибуток, звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні в Україну нового устаткування чи обладнання.

Також законопроєкт спростить надання у користування земельних ділянок, необхідних для реалізації проекту.

Будівництво чи реконструкція суміжної інфраструктури буде відбуватися за рахунок держави (автомобільні шляхи, електричні та газові, тепло-, водо- мережі, інженерні комунікації тощо).

Загальний обсяг державної підтримки буде становити до 30% від суми інвестицій у проект.

Законопроєкт підтримуватиме українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких становить мінімуму 30 мільйонів євро.

Також інвестори мають створити щонайменше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній сфері в регіоні.

Строк реалізації проєкту має становити 5 років, термін дії спеціального інвестдоговору з урядом – 15 років.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.

Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.

Експрем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.

Економічна правда