Інвесторам, які вкладуть у приватизацію більше 10 мільйонів доларів, надаватимуть податкові канікули — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.
Про це він сказав під час виступу на форумі у Давосі.
"Перші 2 роки всім інвесторам, які підуть у приватизацію на 10 мільйонів доларів плюс, ми даємо податкові канікули: ви не будете сплачувати податок на прибуток протягом 5 років", - підкреслив президент.
Він також закликав інвесторів вкладати кошти в Україні, поки тут "дешевше, ніж в Європі".
Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.
"Ми зараз підготували нову програму, яка називається Investment nanny. Кожному інвестору, який приведе в Україну понад 100 мільйонів доларів, ми забезпечимо окремий контракт з державою.
Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер, який розмовляє 5 мовами і 24/7 цей менеджер буде з вами працювати", - розповів глава держави.
Він додав, що держава уже готова виставити на продаж 500 компаній.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua