Інвесторам, які вкладуть у приватизацію більше 10 мільйонів доларів, надаватимуть податкові канікули — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.

Про це він сказав під час виступу на форумі у Давосі.

"Перші 2 роки всім інвесторам, які підуть у приватизацію на 10 мільйонів доларів плюс, ми даємо податкові канікули: ви не будете сплачувати податок на прибуток протягом 5 років", - підкреслив президент.

Він також закликав інвесторів вкладати кошти в Україні, поки тут "дешевше, ніж в Європі".