Супроводом великих інвестпроєктів займатиметься UkraineInvest

Уряд уповноважив Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) на здійснення супроводу осіб, що інвестують в Україну понад 20 мільйонів євро.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив під час засідання 17 лютого. Так, UkraineInvest здійснюватиме супровід інвестора в підготовці та реалізації проекту зі значними інвестиціями.

"Паралельно з іншими інструментами, такими як концесії, успішні кейси з приватизації, індустріальні парки та інші - це дійсно сприятиме відновленню інвестиційної активності в країні", - прокоментував рішення прем’єр Денис Шмигаль.

"Це була одна з обіцянок Президента, що інвестори отримають сприятливе середовище та належні гарантії з боку держави. Для того, щоб цей закон (Про держпідтримку проектів із значними інвестиціями - ЕП) запрацював, Уряд визначив спеціальну уповноважену установу, яка займатиметься інвестиційним супроводом проектів та допомагатиме інвесторам від старту проекту і протягом всього часу його реалізації", - додав Шмигаль.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 10 лютого підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні", який Рада ухвалила в грудні 2020 року.

17 грудння 2020 року Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським.

1 грудня Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", відправивши його на підготовку на повторне друге читання.

21 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про держпідтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями №3760.

Президент Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.

Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.

Раніше повідомлялось, що в Офісі президента сподівались на ухвалення в цілому президентського законопроєкту № 3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" у жовтні цього року.

Економічна правда