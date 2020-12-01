Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про "інвестнянь"

Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", відправивши його на підготовку на повторне друге читання.

За прийняття в цілому проголосували 44 нардепи, за підготовку на повторне друге читання - 245 нардепів.

Під час розгляду законопроєту у залі Рада відхилила правки нардепів, які перед цим не підтримав профільний комітет, та підтвердила лише частину правок, врахованим комітетом. При цьому, нардепи від різних фракцій критикували профільний комітет за "погану роботу" з таблицею правок.

Голова економічного комітету Ради Дмитро Наталуха заявив, що оскільки правки не були враховані, це "повністю розбалансовує цей закон".

"Закон, якщо ми приймемо його у такому вигляді, в якому він є зараз, працювати не буде. Тому ми б пропонували проголосувати за повторне друге читання. Доопрацювати, знайти порозуміння з тими колегами, які не дали голосів, і повторно винести в залу", - сказав він.

Після цього Рада підтримала пропозицію про повторне друге читання.

Законопроєкт, зокрема, передбачає закріплення статусу держустанови, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабміном на супровід інвесторів у процесі підготовки і здійснення інвестпроєктів зі значними інвестиціями.

Документом встановлюється, що держпідтримка може надаватися інвестору у формі:

податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання);

надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами;

забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за кошти держави.

Зазначається, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

Законопроєкт також визначає вимоги до інвестиційних проєктів та інвесторів, яким може надаватися державна підтримка, зокрема:

розмір інвестицій у проєкт має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро (до другого читання розмір інвестицій пропонували зменшити із 30 до 20 млн євро);

проєкт реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (винятки становлять сфера відновлюваних джерел енергії, добувна промисловість, рослинництво та фінансова сфера);

у процесі реалізації проєкту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою зарплатою працівників не менш як на 15% вищою за середню зарплату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році;

строк реалізації проєкту не має перевищувати 5 років.

Нагадуємо:

21 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про держпідтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями №3760.

Президент Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.

Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.

Раніше повідомлялось, що в Офісі президента сподівались на ухвалення в цілому президентського законопроєкту № 3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" у жовтні цього року.

Економічна правда