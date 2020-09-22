На Банковій сподіваються на ухвалення законопроєкту про "інвестнянь" у жовтні

В Офісі Президента сподіваються на ухвалення в цілому президентського законопроєкту № 3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" у жовтні цього року.

Про це під час пресконференції в Києві повідомила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, передає Укрінформ.

"Ми очікуємо на початку жовтня, що парламент розгляне та підтримає в цілому законопроєкт … який передбачає надання певного пакета стимулів і пільг тим інвесторам, які будуть інвестувати і створювати робочі місця в Україні. Передовсім мова йде про галузі, які створюють високу додану вартість - це переробна промисловість, логістика, об'єкти соціальної інфраструктури", - сказала Ковалів.

Вона додала, що цей законопроєкт спрямований на внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Також Ковалів зауважила, що спеціальний офіс залучення інвестицій UkraineInvest буде брати участь у допомозі інвесторам, в реалізації проєктів та підписанні відповідних угод з урядом.

"UkraineInvest, по суті, буде інвестиційною нянею для українських та міжнародних інвесторів, які будуть в рамках інструментів, що передбачені законом, звертатися до уряду за підтримкою. Ми очікуємо, що вже на початку наступного року ми працюватимемо з першими такими проєктами", - сказала Ковалів.

Нагадуємо:

21 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про держпідтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями №3760.

Президент Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.

Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.