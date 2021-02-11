Зеленський підписав закон про "інвестнянь"

Президент Володимир Зеленський 10 лютого підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні", який Рада ухвалила в грудні 2020 року.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Цей документ сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні після кризового 2020 року.

Закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро", - йдеться у повідомленні.

"Зокрема, визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проектів об'єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів, закріплення гарантій інвестора через укладення прямого договору з урядом України.

При цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проект", - додали в ОП.

Відповідно до закону, підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

"Також передбачено створення спеціальної урядової уповноваженої установи, що займатиметься супроводом інвестиційних проектів, допомогою інвесторам від початку проекту й протягом усього часу його тривалості", - йдеться у повідомленні.

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Нагадуємо:

17 грудння 2020 року Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським.

1 грудня Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", відправивши його на підготовку на повторне друге читання.

21 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про держпідтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями №3760.

Президент Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.

Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.

Раніше повідомлялось, що в Офісі президента сподівались на ухвалення в цілому президентського законопроєкту № 3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" у жовтні цього року.

Економічна правда