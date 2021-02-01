Новини 1 лютого: Україна відновила імпорт електроенергії з Росії, Зеленський не дозволить Китаю придбати "Мотор-Січ"
Про фінансові піраміди. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується створити механізм захисту громадян від зловживань на фінансовому ринку.
Про "Мотор-січ". Президент Володимир Зеленський підписав указ від 29 січня, увівши в дію рішення РНБО про нові санкції проти китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ".
Зеленський заявив, що не дозволить Китаю чи кому-небудь іншому купувати контрольний пакет акції "Мотор Січі".
Про запаси вугілля. Станом на 28 січня 2021 року, на складах українських ТЕС вдвічі менше необхідної норми вугілля.
Про російську електроенергію. Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.
Про зловживання в Міненерго. Внутрішній аудит Міністерства енергетики виявив, що з травня 2017 року бюджет недоотримав надходжень на 1,5 млрд грн через порушення працівників міністерства.
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