Новини 1 лютого: Україна відновила імпорт електроенергії з Росії, Зеленський не дозволить Китаю придбати "Мотор-Січ"

Про фінансові піраміди. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується створити механізм захисту громадян від зловживань на фінансовому ринку.

Про "Мотор-січ". Президент Володимир Зеленський підписав указ від 29 січня, увівши в дію рішення РНБО про нові санкції проти китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ".

Зеленський заявив, що не дозволить Китаю чи кому-небудь іншому купувати контрольний пакет акції "Мотор Січі".

Про запаси вугілля. Станом на 28 січня 2021 року, на складах українських ТЕС вдвічі менше необхідної норми вугілля.

Про російську електроенергію. Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

Про зловживання в Міненерго. Внутрішній аудит Міністерства енергетики виявив, що з травня 2017 року бюджет недоотримав надходжень на 1,5 млрд грн через порушення працівників міністерства.

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Через організовані дії користувачів соцмережі американські хедж-фонди втратили мільярди доларів, а акції маловідомої компанії подорожчали на понад 2000% за рік. Як це сталося?