Аудит Міненерго: бюджет недоотримав 1,5 мільярда з газорозподільних систем

Внутрішній аудит Міністерства енергетики виявив, що з травня 2017 року бюджет недоотримав надходжень на 1,5 млрд грн через порушення працівників міністерства.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Зокрема, ці порушення виявились у підписанні з операторами газорозподільних систем (далі - оператори ГРМ) договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, які були не у затвердженій Постановою № 95 редакції", - йдеться у повідомленні.

Таким чином оператори ГРМ з травня 2017 року до грудня 2020 року використовували державне майно на безоплатній основі, внаслідок чого держава недоотримала 1,55 млрд грн.

"При цьому існує ризик заниження прогнозних платежів до бюджету через наявність у переліках об’єктів основних засобів з нульовою залишковою вартістю внаслідок неприведення їх балансової вартості, яка є основою для нарахування плати за надане в експлуатацію майно, що належить державі, до справедливої", - зауважують у департаменті внутрішнього аудиту Міненерго.

Зазначається, що матеріали оцінки направлені в правоохоронні органи.

Економічна правда