В Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний захистити українців від "Аркади" та B2B Jewelry

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується створити механізм захисту громадян від зловживань на фінансовому ринку.

Про це йдеться у повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У пресслужбі НКЦПФР додали, що мова йде про протидію фінансовим пірамідам, таким як ситуація з B2B Jewelry, банком "Аркада"; притягнення до відповідальності шахраїв; відшкодування постраждалим громадянам їх вкрадених коштів.

"Через неефективне законодавство, яке не відповідає міжнародним стандартам, фінансовий регулятор не має ефективної взаємодій з правоохоронними органами та іноземними фінансовими регуляторами з метою запобігання фінансовому шахрайству, притягнення до відповідальності злочинців та забезпеченню повернення вкрадених грошей постраждалим від фінансових оборудок", – йдеться в повідомленні.

Зареєстрований законопроєкт передбачає новий ефективний регуляторний нагляд, а саме: отримувати та обмінюватись банківською та іншою інформацією про діяльність шахраїв між державними фінансовими та правоохоронними органами України та інших країн; блокувати сумнівні рахунки до рішення суду по суті справи, підтримувати прокурорів у судових процесах; взаємодія з іноземними фінансовими регуляторами з метою використання їх можливостей по поверненню грошей з інших юрисдикцій.

Законопроєктом пропонується підвищити рівень відповідальності всіх учасників ринків капіталу. Пропонується запровадити три рівні нагляду за ринком: оцінювання – перевірки – розгляд справи.

Відповідно до Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який підписано 2 квітня 2017 року, Україна взяла на себе зобов’язання шляхом внесення змін до чинного законодавства змінити статус та можливості НКЦПФР, що дозволить Україні стати підписантом Багатостороннього меморандуму IOSCO MMoU.

Мова йде про можливості проводити транскордонні заходи та розслідування. Це дозволить зменшити як збитки приватних інвесторів, так і втрати держави, зокрема, від податкової оптимізації із використанням сумнівних цінних паперів чи інших "підозрілих" фінансових операцій.

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Економічна правда