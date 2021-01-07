"Карантинні" 8 тисяч отримали пів мільйона осіб, виплати завершать найближчими днями – ОП

До пів мільйона осіб станом на 7 січня отримали від держави одноразову матеріальну допомогу на період карантину у розмірі 8 тисяч гривень (загалом перераховано 3,64 млрд грн), виплати завершаться найближчими днями.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Насамперед ми зберегли чимало робочих місць завдяки нашим економічним ініціативам. Ми працюємо для людей. Українці бачать, що держава турбується у скрутну хвилину, так легше пережити будь-які обмеження.

По-друге, важливо, що напрацьовано цифрові інструменти, коли не треба стояти в чергах, немає скупчень, коли знищено бюрократичну тяганину, а люди в кілька кліків можуть отримати виплати. Це також зменшує корупційні ризики, адже немає спілкування чиновника та людини. Це яскравий приклад того, якою буде цифрова Україна", - заявив президент Володимир Зеленський.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, напрацьовані інструменти довели свою ефективність.

"Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма - компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників", - сказав голова уряду.

Шмигаль запевнив, що у 2021 році триватиме та розшириться програма доступного кредитування під 5%, 7% або 9%.

"Станом на зараз уже більш ніж сім з половиною тисяч різних бізнесів по всій країні отримали понад 17 мільярдів гривень. Впроваджено механізм державних портфельних гарантій для малих і середніх підприємців, коли держава забезпечує до 80% кредиту.

Також продовжують діяти податкові канікули для ФОПів першої групи. До червня вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше Шмигаль повідомив, що у рамках виплати одноразової допомоги у 8 тис грн для підприємців і найманих працівників держава уже виплатила 3,6 млрд грн.

У першу чергу виплат через "Дію" ФОПам та найманим працівникам перерахували 2,2 мільярда гривень - це майже 280 тисяч українців.

За тиждень в "Дії" 283 595 українців оформили заявки на одноразові виплати для ФОПів та найманих працівників.

Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 до 31 грудня могли подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

14 грудня у Мінцифри повідомляли, що сервіс "Дія" може працювати зі збоями через надмірну кількість заявок на отримання фінансової допомоги, у Мінцифри просять зачекати.

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Читайте детальніше про прийняті закони: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Економічна правда