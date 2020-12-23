8 тисяч ФОПам і найманим працівникам: перші виплати через "Дію" становлять 2,2 мільярда

У першу чергу виплат через "Дію" ФОПам та найманим працівникам перерахували 2,2 мільярда гривень - це майже 280 тисяч українців.

Про це віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram.

Сьогодні розпочались виплати ФОПам та найманим працівникам у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Усього в перший день допомогу сумою 8 тис грн отримали 278 тисяч українців, загальна сума виплат становить 2,23 млрд грн.

Наразі подано 312 тисяч заяв на виплати, зазначає Федоров. Подача документів по програмі виплати 8 тис грн ФОПам і найманим працівникам триває до 31 грудня 2020 року: хто звернеться до 21 грудня, отримає кошти до нового року, хто після 21-го - уже в новому році.

Детальну інструкцію щодо того, як отримати фіндопомогу, читайте тут.

Нагадаємо:

За тиждень в "Дії" 283 595 українців оформили заявки на одноразові виплати для ФОПів та найманих працівників.

Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 грудня можуть подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

14 грудня у Мінцифри повідомляли, що сервіс "Дія" може працювати зі збоями через надмірну кількість заявок на отримання фінансової допомоги, у Мінцифри просять зачекати.

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Читайте детальніше про прийняті закони: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Економічна правда