8 тисяч ФОПам і найманим працівникам: Держава виплатила 3,6 мільярда – Шмигаль

У рамках виплати одноразової допомоги у 8 тис грн для підприємців і найманих працівників держава уже виплатила 3,6 млрд грн.

Про це повідомив у Facebook прем'єр Денис Шмигаль.

"31 грудня завершилося приймання заявок на отримання 8 тис грн одноразової допомоги для тих людей, чия господарська діяльність страждає внаслідок карантинних обмежень. Загалом для отримання такої допомоги звернулося понад 480 тисяч осіб.

Станом на сьогодні Пенсійним фондом вже профінансовано майже 456 тисяч заявок. Наразі кошти не перераховано переважно тим, хто зареєструвався в останні дні минулого року. Можу запевнити, що ці громадяни отримають належну їм допомогу протягом першої половини січня", - написав голова уряду.

Шмигаль нагадав, що ФОПи першої групи звільнені від обчислення і сплати ЄСВ за себе на період із 1 грудня 2020 року до 31 травня 2021 року.

"Підтримка мікропідприємництва та збереження робочих місць - пріоритетна політика уряду, і програми підтримки МСБ це яскраво демонструють", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

У першу чергу виплат через "Дію" ФОПам та найманим працівникам перерахували 2,2 мільярда гривень - це майже 280 тисяч українців.

За тиждень в "Дії" 283 595 українців оформили заявки на одноразові виплати для ФОПів та найманих працівників.

Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 до 31 грудня могли подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

14 грудня у Мінцифри повідомляли, що сервіс "Дія" може працювати зі збоями через надмірну кількість заявок на отримання фінансової допомоги, у Мінцифри просять зачекати.

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Читайте детальніше про прийняті закони: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Економічна правда