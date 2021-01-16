Всі розділи
Укр / Рус

У китайському інвесторі "Мотор Січ", проти якого в США запровадили санкції, вважають такі дії неправомірними

Субота, 16 січня 2021, 14:51
 

У китайській компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", проти якої Мінторг США запровадив санкції через загрозу національній безпеці, вважають такі дії неправомірними і шукатимуть юридичні інструменти для захисту.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Компанія Skyrizon ініціювала запуск механізмів оцінки ризиків і реагування, а також пильно відстежує розвиток подій по даному питанню", - повідомили в компанії.

Дії Мінторгу США названі в офіційній заяві Skyrizon неправомірними, а звинувачення на адресу компанії необґрунтованими.

"Рішуче виступаємо проти будь-якого узагальнення концепцій національної безпеки, змішання правдивої і неправдивої інформації, а також політизації та ідеологізації стандартних торгово-економічних дій, зловживання державною владою і неправомірних дій, що стосуються необґрунтованого тиску на китайські компанії", - сказано в документі.

Нагадуємо:

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США Мотор Січ Китай

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп, за кілька днів до того як покине президентський пост, розпорядився знизити закупівлі китайських товарів 16 січня 2021, 13:35
Фондовий ринок США відкрився зниженням через новини про Байдена і вакцину Pfizer 15 січня 2021, 19:45
США запровадили санкції проти китайського інвестора "Мотор Січ" 15 січня 2021, 12:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!