Зеленський запровадив санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Указ Зеленського від 28 січня та рішення РНБО опубліковані на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року "Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію указом президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т" (додається, таємно, без абзаців 14, 15, 16 – нетаємно)", - йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення РНБО Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Зазначається, що указ набуває чинності із дня його опублікування.

Відповідно до додатку 1 до рішення РНБО, санкції вводяться проти громадянина Китаю Ван Цзіна (ключовий акціонер компанії Skyrizon, яка є акціонером українського підприємства "Мотор Січ").

Санкції вводяться на 3 роки. Вид обмеження:

блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;

відмова в наданні та скасування віз;

заборона здійснення концентрацій суб'єктів господарювання.

Відповідно до додатку 2 до рішення РНБО, санкції вводяться проти китайських компаній-інвесторів "Мотор Січ": Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hon Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd та Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (терміном на 3 роки).

Серед обмежень - запобігання виведенню капіталів за межі України, заборона збільшення статутного капіталу компаній, учасником яких є нерезидент або іноземна держава, анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод.

Додаток 3 засекречений.

На сайті ОП зазначається, що санкції вводяться за пропозицією СБУ.

Нагадуємо:

Група компаній DCH Олександра Ярославського оголосила про проведення конкурсного відбору на керівні посади "Мотор Січ".

Уряд дозволив Мін'юсту використати переговорну процедуру закупівлі юрпослуг для захисту інтересів держави у міжнародному арбітражі на суму в 3,5 млрд доларів, який ініціювали китайські інвестори "Мотор Січ".

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

У китайській компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", проти якої Мінторг США запровадив санкції через загрозу національній безпеці, вважають такі дії неправомірними і шукатимуть юридичні інструменти для захисту.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Економічна правда