DCH Ярославського оголосило конкурс на керівні посади "Мотор Січ"

Група компаній DCH Олександра Ярославського оголосила про проведення конкурсного відбору на керівні посади "Мотор Січ".

Про це йдеться на спеціальному сайті щодо позачергових зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ", призначених на 31 січня 2021 року.

DCH опублікувала наступні 11 вакансій:

Директор з розвитку та інвестицій (включаючи розвиток продукції)

Директор з маркетингу та торгівлі

Директор з виробництва

Директор з якості та сертифікації

Директор із закупівель і логістики

Директор з інфраструктури та будівництва (включаючи функції головного інженера)

Директор з економіки та фінансів

Директор з корпоративних прав та правових питань

Директор з безпеки

Директор із соціального розвитку та зв'язків з громадськістю

Директор по персоналу

Серед вимог до претендентів - вища академічна освіта в сфері основних компетенцій посади, загальний стаж роботи не менше 15 років, наявність досвіду роботи на керівних посадах в сфері основних компетенцій посади, на яку претендує кандидат, не менше 5 років, бездоганна ділова репутація.

Відповідно до спільної заяви компаній Skyrizon і "МС-4", опублікованої на сайті, позачергові збори акціонерів 31 січня 2021 року ініціюються і підтримуються акціонерами більш як 80 % акцій ПАТ "Мотор Січ" .

Нагадуємо:

Уряд дозволив Мін'юсту використати переговорну процедуру закупівлі юрпослуг для захисту інтересів держави у міжнародному арбітражі на суму в 3,5 млрд доларів, який ініціювали китайські інвестори "Мотор Січ".

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

У китайській компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", проти якої Мінторг США запровадив санкції через загрозу національній безпеці, вважають такі дії неправомірними і шукатимуть юридичні інструменти для захисту.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Економічна правда