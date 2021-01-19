Суд не задовольнив позов Сологуба щодо догани Ради НБУ

Печерський суд не задовольнив позов заступника голови НБУ Дмитра Сологуба проти регулятора щодо скасування винесеної у жовтні догани.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"18 січня 2021 року Печерський районний суд міста Києва під час свого засідання відмовив Дмитру Сологубу у задоволенні позову до Національного банку про визнання незаконними та скасування рішень про застосування до нього Радою Національного банку дисциплінарних стягнень", - йдеться у повідомленні.

НБУ нагадує, що у грудні Сологуб звернувся до суду з позовом до Національного банку про визнання незаконними та скасування рішень про застосування до нього Радою Національного банку дисциплінарних стягнень.

Нагадаємо:

Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно із засадами управління Нацбанком.

Посольство США в Україні поділяє стурбованість МВФ з приводу голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова і заступник голови НБУ Дмитро Сологуб оскаржують в Окружному адмінсуді Києва рішення Ради НБУ про порушення ними трудової дисципліни.

Економічна правда