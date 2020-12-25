Рожкова і Сологуб оскаржують в суді догани Ради НБУ

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова і заступник голови НБУ Дмитро Сологуб оскаржують в Окружному адмінсуді Києва рішення Ради НБУ про порушення ними трудової дисципліни.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"ОАСК просять визнати протиправними та скасувати рішення Ради НБУ, що датовані жовтнем 2020 року, про надання оцінки діям першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової та заступника Голови НБУ Дмитра Сологуба.

Водночас, позивачі просять суд визнати протиправним і скасувати рішення Ради НБУ про порушення ними трудової дисципліни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі суд вирішує питання про відкриття проваджень за позовами Сологуба та Рожкової.

Нагадаємо:

Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно із засадами управління Нацбанком.

Посольство США в Україні поділяє стурбованість МВФ з приводу голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу.

Економічна правда