Новини 14 січня: реакція МВФ на газові тарифи, летюче авто та сайт України

Про газ та МВФ: Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань

Він також допускає перегляд держбюджету-2021 за умови відсутності співпраці з МВФ, при цьому збереження такої співпраці залишається ключовим сценарієм для Мінфіну.

Про криптовалюту: Британський регулятор фінансового ринку (FCA) та ЄЦБ після різкого росту біткоїна заявили про необхідність суворішого контролю ринку криптовалют, наголосивши на його сильній волатильності, а також на пов'язаній з ним кримінальній активності.

Про "Нафтогаз": У "Нафтогазі" заявляють, що передача "Укртранснафти" в управління Міненерго зруйнує базові принципи корпоративного управління, загрожує крос-дефолтом по зобов'язаннях групи на 64 млрд грн та ставить під загрозу подальший вихід "Нафтогазу" на ІРО.

Про автівки, що літають: Американський автоконцерн General Motors презентував концепт футуристичного літаючого автомобіля Cadillac - це безпілотний електрокар, розрахований на одного пасажира, з вертикальним зльотом і посадкою.

Про гривню: За даними щорічного індексу БігМака від видання The Economist українська гривня на 61% недооцінена проти долара.

Про сайт України: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба презентував сайт Ukraine.ua, який буде використовуватися як платформа популяризації України для іноземців.

Про економіку в коронакризу: Німецька економіка, найбільша в Європі, скоротилася на 5% у пандемічному 2020 році, що позначило кінець десятиліття зростання

Ексклюзиви ЕП:

Десять правил успішних націй: з яких країн виростають економічні "зірки"

Інвестиції теж бувають хорошими і поганими, як і вплив міграції на економіку, недооцінена валюта для країни – це добре, як і здатність продукувати "хороших" мільярдерів. Які уроки Україна могла б винести з досліджень Ручіра Шарми про успішні нації.