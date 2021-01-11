Новини 11 січня: ціну на газ хочуть зафіксувати, біткоїн обвалився, ВВП падатиме і у 2021 році
Про ціну на газ. Міністерство енергетики розглядає варіанти зміни механізму формування ціни на природний газ для побутових споживачів.
Про біткоїн. Вартість біткоїна упала до рівня 34-35 тисяч доларів після росту на 37% за результатами минулого тижня (тоді курс біткоїна наближався до рекордних 42 тисяч доларів).
Про місію МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.
Про нафту. Після цінових рекордів ф’ючерси Brent та WTI почали падати - оптимізм інвесторів зменшується на тлі нової хвилі захворюваності у Китаї.
Про падіння ВВП. У Мінекономіки прогнозують, що за підсумком 1 кварталу 2021 року падіння ВВП може досягти 3%.
Про інфляцію. За попередніми даними, інфляція в Україні у 2020 році становила 5%.
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Безкоштовна приватизація на мільярди: чи відійде державі профспілкова спадщина
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