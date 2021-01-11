Новини 11 січня: ціну на газ хочуть зафіксувати, біткоїн обвалився, ВВП падатиме і у 2021 році

Про ціну на газ. Міністерство енергетики розглядає варіанти зміни механізму формування ціни на природний газ для побутових споживачів.

Про біткоїн. Вартість біткоїна упала до рівня 34-35 тисяч доларів після росту на 37% за результатами минулого тижня (тоді курс біткоїна наближався до рекордних 42 тисяч доларів).

Про місію МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.

Про нафту. Після цінових рекордів ф’ючерси Brent та WTI почали падати - оптимізм інвесторів зменшується на тлі нової хвилі захворюваності у Китаї.

Про падіння ВВП. У Мінекономіки прогнозують, що за підсумком 1 кварталу 2021 року падіння ВВП може досягти 3%.

Про інфляцію. За попередніми даними, інфляція в Україні у 2020 році становила 5%.

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США, Європа чи Корея: на яких іноземних майданчиках вигідніше купувати авто. Порівняння

Українці дедалі частіше віддають перевагу купівлі вживаних авто з-за кордону. Де вигідніше купувати автівки, які плюси та мінуси різних ринків, і які непередбачені витрати можуть виникнути в покупця.

Безкоштовна приватизація на мільярди: чи відійде державі профспілкова спадщина

Після розпаду СРСР Федерація профспілок України отримала тисячі об'єктів нерухомості. Чи є справедливим, що це майно не стало державним. В Фонді держмайна, вважають, що ні. Як можна розв'язати цю суперечку?