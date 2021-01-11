На тлі локдауну: Мінекономіки прогнозує падіння ВВП у першому кварталі на 3%

У Мінекономіки прогнозують, що за підсумком 1 кварталу 2021 року падіння ВВП може досягти 3%.

Про це йдеться в Огляді економічної активності, опублікованому на сайті відомства.

"До прийняття рішення щодо карантину "вихідного дня" у листопаді 2020 року та введення чергового локдауну у січні 2021 року Мінекономіки прогнозувало незначне зростання ВВП у 1 кварталі 2021 року.

Наразі ж, враховуючи зменшення запасу міцності більшості ВЕД (особливо сфери послуг) та виснаженість економіки постійними коливаннями та змінами умов функціонування протягом 2020р., очевидним є отримання за підсумком кварталу падіння ВВП, що може досягти 3%", - заявили у Мінекономіки.

У відомстві прогнозують, що, "у разі не погіршення ситуації з рівнем захворюваності та не впровадження надалі жорсткіших обмежень", починаючи з 2 кварталу і до кінця 2021 року економіка вийде на позитивну динаміку.

"Наразі ситуація з рівнем захворюваності в Україні свідчить, що продовження карантинних обмежень у 1 кварталі 2021 року з жорсткими обмеженнями у січні є неминучим.

Проте все ще залишається високим ризик наступної хвилі пандемії, що потягне за собою подальші карантинні обмеження як в Україні, так і у світі (у т.ч. неефективність вакцинації)", - йдеться в Огляді.

При цьому, за підсумками січня-листопада 2020 року Мінекономіки оцінює падіння ВВП на 4,7% до відповідного періоду 2019 року.

Нагадаємо:

З 8 січня включно в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.

Світовий банк очікує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3%, жовтневі прогнози були вдвічі меншими - 1,5%.

Економічна правда