Всі розділи
Укр / Рус

Після тижневого росту курс біткоїна впав до 35 тисяч доларів

Понеділок, 11 січня 2021, 11:20
 

Вартість біткоїна упала до рівня 34-35 тисяч доларів після росту на 37% за результатами минулого тижня (тоді курс біткоїна наближався до рекордних 42 тисяч доларів).

Про це свідчать дані порталу Coin Dosk.

За даними MarketWatch, у результаті росту біткоїна минулого тижня капіталізація усього криптовалютного ринку перевищувала 1 трлн доларів.

За даними Coin Dosk, станом на 11:14 11 січня (за Києвом) вартість біткоїна становила 35 204 доларів (-14,28% за останню добу).

Агентство Bloomberg підкреслює, що падіння за неділю і понеділок становить близько 20% - це найбільше дводенне зниження за останній рік.

 

Нагадаємо:

Криптовалюта Bitcoin ввечері 7 січня сягнула чергового рекорду у 40 324 долара, експерти пояснюють це спробами інвесторів компенсувати вплив інфляції, слабким доларом та великою кількістю розрахунків.

Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткоїна може сягнути 146 тисяч доларів.

Читайте також: Вийти з крипти з "плюсом". Що заробила ЕП, витративши 17 000 гривень на віртуальну валюту у 2018 році

Що буде з доларом, євро, нафтою, Китаєм та Байденом: прогнози міжнародних фінансистів на 2021 рік

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

bitcoin криптовалюта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Митниця Фінляндії продасть свої біткоіни вартістю приблизно 60 мільйонів євро 10 січня 2021, 15:30
Bitcoin вже 40 тисяч - експерти пояснюють чому 8 січня 2021, 10:40
Черговий рекорд: біткоїн подолав позначку в 38,5 тисяч доларів 7 січня 2021, 17:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!