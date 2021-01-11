Після тижневого росту курс біткоїна впав до 35 тисяч доларів
Вартість біткоїна упала до рівня 34-35 тисяч доларів після росту на 37% за результатами минулого тижня (тоді курс біткоїна наближався до рекордних 42 тисяч доларів).
Про це свідчать дані порталу Coin Dosk.
За даними MarketWatch, у результаті росту біткоїна минулого тижня капіталізація усього криптовалютного ринку перевищувала 1 трлн доларів.
За даними Coin Dosk, станом на 11:14 11 січня (за Києвом) вартість біткоїна становила 35 204 доларів (-14,28% за останню добу).
Агентство Bloomberg підкреслює, що падіння за неділю і понеділок становить близько 20% - це найбільше дводенне зниження за останній рік.
Нагадаємо:
Криптовалюта Bitcoin ввечері 7 січня сягнула чергового рекорду у 40 324 долара, експерти пояснюють це спробами інвесторів компенсувати вплив інфляції, слабким доларом та великою кількістю розрахунків.
Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткоїна може сягнути 146 тисяч доларів.
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Економічна правда
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