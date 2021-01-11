Уряд планує змінити механізм формування ціни на газ для населення

Міністерство енергетики розглядає варіанти зміни механізму формування ціни на природний газ для побутових споживачів.

Про це ЕП повідомив співрозмовник в Міненерго.

"Таке обговорення є, наради з цього приводу відбуваються. Кінцевого документу поки що нема, оскільки немає узгоджених позицій зацікавлених міністерств", - повідомив співрозмовник ЕП.

За його словами, серед варіантів змін - фіксація ціни на один рік з 1 лютого 2021 року до 1 лютого 2022 року.

За основу планується брати ціну на німецькому хабі NGG. Вартість ресурсу встановлюватиметься за формулою "хаб мінус" (вартість газу на торгівельному майданчику мінус транспортування до кордону України – ЕП.).

Як наголошується, ціну планується обмежити для "вразливих споживачів".

До цієї категорії віднесені споживачі, які відповідають низці критеріїв. Фактично, до "вразливих" можна віднести усіх побутових споживачів.

Щоб відмовитися від купівлі газу за вказаним механізмом, споживач повинен звернутися до свого постачальника з вимогою виключити його з категорії "вразливих споживачів".

Коли рішення може бути ухвалено?

"В понеділок, 11 січня, відбудеться чергова нарада, після якої буде зрозуміло, яким буде текст документу і коли ініціатива може бути винесена на Кабмін", - заявив співрозмовник.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія напередодні також повідомив про план антикризових заходів у зв'язку з підвищенням тарифів.

"Від імені фракції "Слуга Народу" повідомляю, що ми готуємо план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Він буде напрацьований і оприлюднений в найближчі дні", - написав Арахамія на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, на вівторок запланована нарада з прем’єром, в.о. міністра енергетики, представниками Офісу президента і всіма, кого стосується це питання.

"Якщо потрібні будуть швидкі рішення - ми готові їх ухвалювати в будь-який час. Зараз маємо розібратися з тим, що відбулося, наскільки обґрунтоване підвищення і як у цій ситуації захистити людей", - підсумував голова фракції.

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Нагадаємо:

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Президент Володимир Зеленський сказав, що НАК "Нафтогаз України" зберігатиме низькі ціни на ринку газу та нагадав про можливість обрати будь-якого постачальника газу дистанційно.

30 грудня 2020 року спотова ціна газу в Європі за один торговельний день додала відразу 9%, вийшовши на новий максимум за останні майже два роки.

Економічна правда