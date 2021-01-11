У 2020 році споживчі ціни зросли на 5% – Держстат

Інфляція на споживчому ринку у грудні 2020 року становила 0,9% порівняно із листопадом 2020 року, а за рік у цілому - 5%.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що базова інфляція у грудні 2020-го, порівняно із листопадом 2020-го, становила 0,3%, за рік у цілому - 4,5%.

У грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%.

Найбільше у грудні (на 16,1%) подорожчали яйця. Овочі в грудні подорожчали на 8,3%, а за рік - подешевшали на 12,1%.

Водночас на 1% подешевшала свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,6%, у т.ч. одяг – на 5%, взуття – на 4,2%.

"Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 1,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 2,5%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У листопаді 2020 року ріст споживчих цін прискорився до 1,3% (із 1% у жовтні), у річному вимірі інфляція за підсумками листопада виросла до 3,8% (за підсумками жовтня було 2,6%).

У жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року рівень цін зріс на 2,6%. У вересні цей показник становив 2,3%.

Економічна правда