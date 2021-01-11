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Ціни на нафту падають через спалахи коронавірусу в Азії

Понеділок, 11 січня 2021, 10:31
 

Після цінових рекордів ф’ючерси Brent та WTI почали падати - оптимізм інвесторів зменшується на тлі нової хвилі захворюваності у Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Інвестори обережні через зростання кількості випадків у Китаї, що є другим найбільшим споживачем нафти у світі. Так, приріст захворюваності у материковому Китаї наразі найбільший за останні 5 місяців. 

Нафта Brent втратила у ціні на 1,2%, або 65 центів, та встановилась на рівні 55,34 долара за барель після свого максимуму у 56,39 долара. Нафта West Texas Intermediate (WTI) впала у ціні на 0,8% (44 центи) до 51,8 долара за барель.

Столиця провінції Хебей Шицзячжуан, що неподалік Бейджина (Пекіна), наразі перебуває у локдауні та під обмеженнями на виїзд та в’їзд. Водночас, низка країн Європи також продовжують перебувати під жорсткими карантинними обмеженнями.

Нагадаємо:

Ціни на нафту Brent та WTI зростають через рішення Саудівської Аравії обмежити видобування нафти - Brent вперше з лютого сягнув 55 доларів за барель.

Економічна правда

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