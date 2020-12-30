Ще один завод "Укрспирту" "пішов з молотка" за 55 мільйонів

Фонд держмайна 29 грудня на приватизаційному аукціоні продав Борокське МПД (80 км від Львова, неподалік українсько-польського кордону) за 55,1 млн грн, це 19-й проданий у рамках приватизації спиртзавод.

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

"За об'єкт приватизації змагалися 3 компанії, а його стартова ціна зросла у 4,2 разів – з 13,2 млн грн до 55,1 млн грн.

Новий власник отримає, зокрема бардосховище, спиртобазу, солодовню, ферму і зерносховище. Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок - після цього процес приватизації вважатиметься офіційно завершеним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це був останній успішний аукціон із приватизації підприємств спиртової галузі у 2020-му. Наступні спиртзаводи будуть виставлені на торги вже у новому році.

Нагадаємо:

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Довжоцьке МПД (Хмельницька область).

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 4 грудня продав 13-й об'єкт "Укрспирту" - Мартинівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Вінницька область) за 84 млн 777 грн.

Фонд гарантування 17 грудня на приватизаційному аукціоні продав 14-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Воютицьке МПД - за 48 млн 100 грн.

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Вишняківське МПД за 234 млн грн - це рекорд у приватизації спиртових активів.

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні 16-й об'єкт "Укрспирту" - Вишняківське МПД та зберігання спирту (лікеро-горілчане виробництво) - за 23,1 млн грн.

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 23 грудня продав Кобиловолоцьке МПД за 81,75 млн грн - загалом подолана позначка у мільярд гривень від приватизації спиртових активів.

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Економічна правда