Рекордна сума: п'ятнадцятий завод "Укрспирту" продали на аукціоні за 234 мільйони

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Вишняківське МПД за 234 млн грн - це рекорд у приватизації спиртових активів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду в Facebook.

"За об'єкт приватизації на торгах змагалися одразу 8 компаній, а стартова ціна зросла у 10,4 разів - з 22,4 млн грн до 234 млн грн. Наразі це найуспішніший аукціон з приватизації спиртових активів і за конкуренцією, і фінальною вартістю об'єкта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий власник отримає, зокрема, спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію, спиртосклад і будівлю брагоректифікації.

"Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Вишняківського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

У разі відмови від лоту переможець аукціону повинен буде сплатити до бюджету вартість гарантійного внеску – близько 2 млн грн. Після цього право на придбання об‘єкта переходить до учасника, який завершив аукціон на другому місці", - пояснили у відомстві.

Це 15-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.