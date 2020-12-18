Рекордна сума: п'ятнадцятий завод "Укрспирту" продали на аукціоні за 234 мільйони
Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Вишняківське МПД за 234 млн грн - це рекорд у приватизації спиртових активів.
Про це повідомляє прес-служба Фонду в Facebook.
"За об'єкт приватизації на торгах змагалися одразу 8 компаній, а стартова ціна зросла у 10,4 разів - з 22,4 млн грн до 234 млн грн. Наразі це найуспішніший аукціон з приватизації спиртових активів і за конкуренцією, і фінальною вартістю об'єкта", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новий власник отримає, зокрема, спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію, спиртосклад і будівлю брагоректифікації.
"Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Вишняківського МПД вважатиметься офіційно завершеним.
У разі відмови від лоту переможець аукціону повинен буде сплатити до бюджету вартість гарантійного внеску – близько 2 млн грн. Після цього право на придбання об‘єкта переходить до учасника, який завершив аукціон на другому місці", - пояснили у відомстві.
Це 15-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.
Нагадаємо:
Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Довжоцьке МПД (Хмельницька область).
Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 4 грудня продав 13-й об'єкт "Укрспирту" - Мартинівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Вінницька область) за 84 млн 777 грн.
Фонд гарантування 17 грудня на приватизаційному аукціоні продав 14-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Воютицьке МПД - за 48 млн 100 грн.
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Економічна правда
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