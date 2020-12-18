Всі розділи
Укр / Рус

Рекордна сума: п'ятнадцятий завод "Укрспирту" продали на аукціоні за 234 мільйони

П'ятниця, 18 грудня 2020, 13:45
 

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Вишняківське МПД за 234 млн грн - це рекорд у приватизації спиртових активів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду в Facebook.

"За об'єкт приватизації на торгах змагалися одразу 8 компаній, а стартова ціна зросла у 10,4 разів - з 22,4 млн грн до 234 млн грн. Наразі це найуспішніший аукціон з приватизації спиртових активів і за конкуренцією, і фінальною вартістю об'єкта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий власник отримає, зокрема, спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію, спиртосклад і будівлю брагоректифікації.

"Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Вишняківського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

У разі відмови від лоту переможець аукціону повинен буде сплатити до бюджету вартість гарантійного внеску – близько 2 млн грн. Після цього право на придбання об‘єкта переходить до учасника, який завершив аукціон на другому місці", - пояснили у відомстві.

Це 15-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.

Нагадаємо:

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Довжоцьке МПД (Хмельницька область).

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 4 грудня продав 13-й об'єкт "Укрспирту" - Мартинівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Вінницька область) за 84 млн 777 грн.

Фонд гарантування 17 грудня на приватизаційному аукціоні продав 14-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Воютицьке МПД - за 48 млн 100 грн.

Читайте також: "Укрспирте", до побачення? Як заробити два мільярди на продажі спиртзаводів

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрспирт спирт приватизація Фонд держмайна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
За 48 мільйонів "пішов із молотка" чотирнадцятий завод "Укрспирту" 17 грудня 2020, 17:05
За 84 мільйони "пішов із молотка" тринадцятий завод "Укрспирту" 4 грудня 2020, 15:00
Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон 3 грудня 2020, 16:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!