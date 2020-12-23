Всі розділи
Укр / Рус

Ще один завод "Укрспирту" "пішов з молотка" майже за 82 мільйони

Середа, 23 грудня 2020, 18:50
 

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 23 грудня продав Кобиловолоцьке МПД за 81,75 млн грн - загалом подолана позначка у мільярд гривень від приватизації спиртових активів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Зазначається, що у торгах по приватизації спиртзаводу, розташованого у Тернопільській області, брали участь 5 компаній. Вони збільшили ціну більш ніж втричі від стартової - з 25,9 млн грн до 81,75 млн грн.

Нагадаємо:

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Довжоцьке МПД (Хмельницька область).

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 4 грудня продав 13-й об'єкт "Укрспирту" - Мартинівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Вінницька область) за 84 млн 777 грн.

Фонд гарантування 17 грудня на приватизаційному аукціоні продав 14-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Воютицьке МПД - за 48 млн 100 грн.

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Вишняківське МПД за 234 млн грн - це рекорд у приватизації спиртових активів.

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні 16-й об'єкт "Укрспирту" - Вишняківське МПД та зберігання спирту (лікеро-горілчане виробництво) - за 23,1 млн грн.

Читайте також: "Укрспирте", до побачення? Як заробити два мільярди на продажі спиртзаводів

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

спирт Укрспирт приватизація Фонд держмайна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фонд держмайна продав шістнадцятий об'єкт "Укрспирту" за 23 мільйони 22 грудня 2020, 13:00
Рекордна сума: п'ятнадцятий завод "Укрспирту" продали на аукціоні за 234 мільйони 18 грудня 2020, 13:45
За 48 мільйонів "пішов із молотка" чотирнадцятий завод "Укрспирту" 17 грудня 2020, 17:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!