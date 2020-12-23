Ще один завод "Укрспирту" "пішов з молотка" майже за 82 мільйони
Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 23 грудня продав Кобиловолоцьке МПД за 81,75 млн грн - загалом подолана позначка у мільярд гривень від приватизації спиртових активів.
Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.
Зазначається, що у торгах по приватизації спиртзаводу, розташованого у Тернопільській області, брали участь 5 компаній. Вони збільшили ціну більш ніж втричі від стартової - з 25,9 млн грн до 81,75 млн грн.
Нагадаємо:
Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Довжоцьке МПД (Хмельницька область).
Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 4 грудня продав 13-й об'єкт "Укрспирту" - Мартинівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Вінницька область) за 84 млн 777 грн.
Фонд гарантування 17 грудня на приватизаційному аукціоні продав 14-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Воютицьке МПД - за 48 млн 100 грн.
Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Вишняківське МПД за 234 млн грн - це рекорд у приватизації спиртових активів.
Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні 16-й об'єкт "Укрспирту" - Вишняківське МПД та зберігання спирту (лікеро-горілчане виробництво) - за 23,1 млн грн.
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Економічна правда
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