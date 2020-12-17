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За 48 мільйонів "пішов із молотка" чотирнадцятий завод "Укрспирту"

Четвер, 17 грудня 2020, 17:05
 

Фонд гарантування 17 грудня на приватизаційному аукціоні продав 14-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Воютицьке МПД - за 48 млн 100 грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"За цей об'єкт приватизації на відкритих торгах змагалися 3 учасників, які збільшили ціну від стартової у 1,5 разів – з 32 млн грн до понад 48 млн грн.

Воютицьке МПД розташоване у 80 км від Львова, а його новий власник отримає, зокрема цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення, тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації вважатиметься офіційно завершеним.

Нагадаємо:

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Довжоцьке МПД (Хмельницька область).

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 4 грудня продав 13-й об'єкт "Укрспирту" - Мартинівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Вінницька область) за 84 млн 777 грн.

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Економічна правда

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