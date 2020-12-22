Фонд держмайна продав шістнадцятий об'єкт "Укрспирту" за 23 мільйони

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні 16-й об'єкт "Укрспирту" - Вишняківське МПД та зберігання спирту (лікеро-горілчане виробництво) - за 23,1 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Зазначається, що об'єкт приватизації розташований у м. Кременчук Полтавської області та складається зі 166 найменувань будівель, обладнання та іншого майна.

"Незважаючи на те, що в аукціоні зареєструвався один бажаючий взяти в ньому участь, ціна об'єкту зросла зі стартових 9,8 до 23,1 млн грн, тобто, у 2,3 разів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Довжоцьке МПД (Хмельницька область).

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 4 грудня продав 13-й об'єкт "Укрспирту" - Мартинівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Вінницька область) за 84 млн 777 грн.

Фонд гарантування 17 грудня на приватизаційному аукціоні продав 14-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Воютицьке МПД - за 48 млн 100 грн.

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Вишняківське МПД за 234 млн грн - це рекорд у приватизації спиртових активів.

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Економічна правда